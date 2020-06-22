В пьянстве Ефремова нашли украинский след

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер сел пьяным за руль 8 июня, когда в Москве произошло смертельное ДТП с его участием. Согласно представителю заслуженного артиста России, Ефремов в тот день хотел помочь другу, близкие которого оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему тот сел пьяным за руль 8 июня, в день, когда он стал участником смертельного ДТП. По словам представителя актера, Ефремов сделал это, чтобы помочь другу.

«Сейчас многие Ефремова осуждают, но никто ведь не хочет понять, почему он пьяным сел за руль, — цитирует Пашаева «Собеседник». — На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете. Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет».

Адвокат также подчеркнул, что Ефремов является «очень добросовестным человеком» и не собирается «как-то выкручиваться, чтобы избежать наказания» за содеянное.

«В тот день как раз был православный праздник. Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — заявил юрист.

Кроме того, он назвал «абсурдом» слухи, что в день аварии артист мог напиться из-за своей дочери Анны Марии, которая незадолго до трагедии объявила на телевидении, что считает себя небинарной персоной и встречается с девушкой.

«Абсурд! Сейчас молодежь ходит на телевидение, чтобы впоследствии набрать себе как можно больше подписчиков в интернете. Я думаю, что Ефремов воспринял участие дочери в программе просто как неудачную рекламу и не переживал особенно. Не думаю, что этим поступком дочь его сильно удивила!» — заключил Пашаев.

Накануне, 21 июня, СМИ сообщили, что мошенники начали использовать имя Ефремова для обмана пользователей сети: после резонансного ДТП с участием актера они стали продавать билеты в «театр имени Ефремова».

По информации РЕН ТВ, злоумышленники в соцсетях договариваются о встрече с молодыми людьми от имени девушек и в качестве места свидания предлагают «театр Ефремова». Впоследствии они присылают потенциальным жертвам ссылку для покупки «билетов», а уже после оплаты перестают отвечать. Отмечается, что от действий мошенников, в частности, пострадал 18-летний москвич, купивший «билеты» на сумму более 3 тыс. рублей. Согласно источнику, о том, что «театра Ефремова» на самом деле не существует, он узнал позднее.

Ранее актер Дмитрий Лысенков , коллега Ефремова по сериалу «Вампиры средней полосы», прокомментировал «Газете.Ru» слухи, что заслуженного артиста России якобы было решено вырезать из проекта: незадолго до этого об этом сообщили СМИ со ссылкой на самого Лысенкова.

» [Информации, что сериал будет доснят без Ефремова,] не стоит доверять. Я говорил о том, что сериал «Вампиры средней полосы» не доснят — из-за пандемии остановилось [его] производство. А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно… Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже», — сказал актер.

Согласно Лысенкову, финальное решение по участию Ефремова в «Вампирах средней полосы» будут принимать продюсеры. При этом сам Дмитрий пока не знает, каким оно будет.