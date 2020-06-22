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Экс-бойфренд погибшей Тарасюк счёл её убитой 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Экс-бойфренд погибшей Тарасюк счёл её убитой
Фото: News.ru
Бывший молодой человек звезды телепроекта «Дом 2» Анастасии Тарасюк Альберт Резин не верит, что девушка совершила свмоубийство. По его словам, у неё никогда не было мыслей о смерти.
Мужчина отметил, что до сих пор не знает, почему произошла трагедия, передаёт StarHit. Однако он считает, что причиной стало убийство.
Всё ещё продолжаю об этом думать. Иногда Анастасия мне даже снится. До сих пор непонятно, почему произошла трагедия. Вполне вероятно, что какой-то ее новый возлюбленный решил Настю устранить. Думаю, что это было убийство, а не суицид, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, 22 июня 2018 года под окнами элитного московского ЖК «Золотые ключи» обнаружили бездыханное тело Анастасии Тарасюк. Девушка долгое время пыталась справиться с алкогольной зависимостью, состояла на учёте у нарколога.
Экс-участница «Дома-2» встречалась с обеспеченным мужчиной. По некоторым данным, он и снял жильё в элитной высотке. Однако отношения пары сошли на нет.
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Криминал , StarHit
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