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Трое человек избили мужчину в Москве ради 100 рублей 

РИАМО 2 часа назад
Мужчину в Москве избили из-за 100 рублей
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Двое уборщиков и дворник избили 24-летнего мужчину около станции столичного метро «Новопеределкино» ради 100 рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, инцидент произошел вечером 21 июня.
«Трое неизвестных, угрожая ножом, открыто похитили у пострадавшего 100 рублей, после чего ударили его стеклянной бутылкой по голове, а также руками нанесли ему множественные удары по голове, скрылись», — сказал собеседник агентства.
В тот же день были задержаны подозреваемые в нападении. Ими оказались двое уборщиков и дворник.
По факту произошедшего назначена проверка.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИАМО , Москва
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