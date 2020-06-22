Мужчину в Москве избили из-за 100 рублей

Двое уборщиков и дворник избили 24-летнего мужчину около станции столичного метро «Новопеределкино» ради 100 рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве

По его словам, инцидент произошел вечером 21 июня.

«Трое неизвестных, угрожая ножом, открыто похитили у пострадавшего 100 рублей, после чего ударили его стеклянной бутылкой по голове, а также руками нанесли ему множественные удары по голове, скрылись», — сказал собеседник агентства.

В тот же день были задержаны подозреваемые в нападении. Ими оказались двое уборщиков и дворник.

По факту произошедшего назначена проверка.