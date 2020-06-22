Мужчину в Москве избили из-за 100 рублей

Дворники отняли 100 рублей у жителя Москвы . Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел ( МВД России по городу сообщили изданию РИАМО.

Вечером 21 июня неподалеку от станции Московского метрополитена «Новопеределкино» дворник и двое уборщиков пригрозили 24-летнему мужчине ножом, похитили у него 100 рублей, ударили его стеклянной бутылкой и руками по голове и скрылись. В тот же день нападавшие были задержаны. По факту произошедшего была инициирована проверка.

По данным телеканала РЕН ТВ, нападавшими были уроженцы Киргизии, потерпевшим — уроженец Узбекистана, а также его друг. В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело.

В мае, как сообщал «Рамблер», на Ферганской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы мужчина облил женщину-дворника неизвестной жидкостью и поджег. В результате произошедшего женщина получила сильные ожоги и была госпитализирована.

В ноябре более 20 дворников, работников ГБУ «Жилищник района Хамовники», подрались на улице Ефремова в Москве. Причиной конфликта стало грубое нарушение правил в ходе игры в футбол.