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Мигранты избили москвича и отняли у него 100 рублей 

Артём Кульша и ещё 1 23 минуты назад
Мужчину в Москве избили из-за 100 рублей
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Дворники отняли 100 рублей у жителя Москвы. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по городу сообщили изданию РИАМО.
Вечером 21 июня неподалеку от станции Московского метрополитена «Новопеределкино» дворник и двое уборщиков пригрозили 24-летнему мужчине ножом, похитили у него 100 рублей, ударили его стеклянной бутылкой и руками по голове и скрылись. В тот же день нападавшие были задержаны. По факту произошедшего была инициирована проверка.
По данным телеканала РЕН ТВ, нападавшими были уроженцы Киргизии, потерпевшим — уроженец Узбекистана, а также его друг. В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело.
В мае, как сообщал «Рамблер», на Ферганской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы мужчина облил женщину-дворника неизвестной жидкостью и поджег. В результате произошедшего женщина получила сильные ожоги и была госпитализирована.
В ноябре более 20 дворников, работников ГБУ «Жилищник района Хамовники», подрались на улице Ефремова в Москве. Причиной конфликта стало грубое нарушение правил в ходе игры в футбол.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИАМО , Москва
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