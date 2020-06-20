В Севастополе задержали серийного насильника 

Правоохранители задержали жителя Севастополя по подозрению в серии изнасилований женщин и школьниц, совершенных с 2014 года, сообщает крымское управление СК РФ

"По подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Следователями установлена причастность мужчины к более десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин, совершенных в Севастополе и Ялте с 2014 года. Преступление совершались в безлюдных местах.

"Доказательства получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений", — подчеркнули в ведомстве.

Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных деяний.