Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Севастополе задержали серийного насильника 

РИА Новости и ещё 6 4 часа назад
В Севастополе задержали серийного насильника
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали жителя Севастополя по подозрению в серии изнасилований женщин и школьниц, совершенных с 2014 года, сообщает крымское управление СК РФ.
"По подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Следователями установлена причастность мужчины к более десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин, совершенных в Севастополе и Ялте с 2014 года. Преступление совершались в безлюдных местах.
"Доказательства получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений", — подчеркнули в ведомстве.
Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных деяний.
Видео дня. Москву затопило
Последние новости
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
В России объяснили геноцид «Панцирей»
В России объяснили геноцид «Панцирей»
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение