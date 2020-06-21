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Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею 

РИА Новости и ещё 6 28 минут назад
Бургомистра Брюгге пырнули ножом в шею
Фото: CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения, сообщила бельгийская газета Le Soir.
По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
Бургомистр поблагодарил медиков и заявил о желании как можно скорее вернуться к работе.
"Я сохраняю позитивный настрой", — сказал де Фау.
Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. В воскресенье его допросит следователь.
Предположительно, нападавший был клиентом де Фау, который до вступления в нынешнюю должность работал адвокатом.
Сообщается также, что подозреваемый мог страдать психическими расстройствами.
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