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Дочь замуровавшей сына астраханки высказалась о трагедии 

News.ru и ещё 19 11 минут назад
Дочь замуровавшей сына астраханки высказалась о трагедии
Фото: соцсети
Дочь жительницы Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, прокомментировала трагедию. По её словам, о случившемся никто в семье не знал.
Я искренне верила, что с нашим мальчиком всё хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернётся домой, — написала девушка в соцсети.
Она добавила, что всегда считала свою семью лучшей на свете, а маму самой замечательной, и всё рухнуло в один момент, сообщает РИА Новости.
Я осталось без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это, — говорится в её сообщении.
Девушка поблагодарила всех, кто искал ребёнка, а также сотрудников полиции, которые «нашли виновного».
Ранее NEWS.ru сообщал, что 12-летний мальчик 4 марта ушёл в школу и не вернулся. Его тело нашли, залитое бетоном, под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Астраханская Область
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