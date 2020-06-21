Сестра убитого в Астрахани ребенка высказалась о трагедии

Дочь жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, прокомментировала трагедию. Соответствующий пост она разместила в своем аккаунте в Instagram.
Жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. Женщина вместе с мужем сообщила о пропаже подростка в начале марта этого года. Следствие считает, что мать убила ребенка в ходе ссоры, ударив гантелью.
"Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня ", — написала дочь подозреваемой.
По ее словам, о том, что произошло, никто из ее семьи, включая отца, не знал.
"Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернется домой…", — заявила автор поста.
Дочь подозреваемой рассказала, что занималась поисками пропавшего ребенка и каждый̆ день молилась о том, чтобы "весь этот ужас скорее закончился".
"Я даже и не подозревала, что все гораздо хуже, чем мы думали… В один миг рухнуло все… Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это", — написала она.
Автор поста поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках ребенка, а также сотрудников полиции, которые "нашли виновного". При этом она призвала не звонить ее отцу, так как он находится в очень тяжелом состоянии.
"Спасибо всем, кто не прошел мимо этой ситуации, был рядом и делал все, что было возможно. Очень прошу не меня спрашивать об этом, я понимаю, что много вопросов и презрения к нашей семье, но все же мы переживаем непосильное горе и негатив со стороны общественности явно будет лишним", — заключила женщина.