Ссора москвичек закончилась убийством собаки

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Задержана подозреваемая в жестоком обращении с животными в столичном районе Зюзино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В дежурную часть ОМВД Росси по району Зюзино обратилась жительница столицы. Потерпевшая рассказала, что во дворе дома по ул. Каховка она гуляла со своей собакой породы йоркширский терьер, где у нее произошел словесный конфликт с мужчиной и женщиной. Злоумышленница, взяв за поводок собаку, два раза ударила ее об асфальт головой. В результате полученных травм питомец скончался», — сказали в ведомстве.

Участковый уполномоченный полиции недалеко от места происшествия задержал 37-летнюю москвичку. Подозреваемая отказалась комментировать свой поступок.

Против женщины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде.