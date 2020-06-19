Маргарита Грачева , муж которой отрубил ей руки в декабре 2017 года, прокомментировала телеканалу Москва 24 убийство девушки и ее семьи на севере столицы. По ее мнению, скорее всего, молодой человек, совершивший преступление, находился в тяжелом психологическом состоянии.

"В моем случае это был пятилетний хороший брак, где ничего не предвещало какой-то беды, каких-то трагических событий. Но человек просто меняется в секунды. Тяжело найти вот ту грань, но обязательно нужно прекращать отношения, и, как показывает практика, такие мужчины очень хорошо умеют, изменяться, дарить цветы, петь серенады, говорить комплименты, а потом — вплоть до летальных исходов", — рассказала девушка.

Мужчина начал стрелять днем в четверг, 18 июня, в квартире на 7 этаже жилого дома на улице Приорова. Очевидцы услышали хлопки и вызвали полицию.

Правоохранители нашли тела мужчины, двух женщин и малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело.

22-летний злоумышленник готовился к преступлению, как показали камеры наружного видеонаблюдения. Он припарковал машину около дома и долгое время ходил около машины, доставая крупные предметы. Затем Путинцев зашел в подъезд с кофром за спиной, который очертаниями напоминает гитарные, но на самом деле там находился охотничий обрез.

Как указал отец молодого человека, его сын ничем не занимался. После армии он бросил вуз.

"Он, можно сказать, увлекался компьютерами… Ничем особо не увлекался, он студент", — пояснил отец. Знакомые добавили, что тот любил выпить.