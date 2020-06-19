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Поисковики нашли тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
В Карачаево-Черкесии обнаружили тела детей, которые 16 июня ушли в сторону реки и не вернулись, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Шестилетний мальчик и его одиннадцатилетняя сестра проживали на животноводческой ферме, расположенной в трех километрах к северу от аула Бесленей Хабезского района. Около полудня 16 июня они с разрешения матери ушли из дома и направились в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть. Домой дети не вернулись.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Для помощи в поисках председатель СК Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства.
В результате поисковики нашли тела мальчика и девочки в правом притоке Большого Зеленчука.
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Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Карачаево-Черкесская Республика
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