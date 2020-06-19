Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

Карачаево-Черкесии обнаружили тела детей, которые 16 июня ушли в сторону реки и не вернулись, сообщает пресс-служба Следственного комитета

Шестилетний мальчик и его одиннадцатилетняя сестра проживали на животноводческой ферме, расположенной в трех километрах к северу от аула Бесленей Хабезского района. Около полудня 16 июня они с разрешения матери ушли из дома и направились в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть. Домой дети не вернулись.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Для помощи в поисках председатель СК Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства.

В результате поисковики нашли тела мальчика и девочки в правом притоке Большого Зеленчука.