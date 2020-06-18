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Россиянин через 15 лет раскрыл тайну пропажи отца 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин через 15 лет раскрыл тайну пропажи отца
Фото: ТАСС
Через 15 лет после исчезновения 69-летнего жителя поселка Витязево под Анапой стало известно, что его убил собственный сын. Об этом сообщает «КП».
По данным издания, мужчина пропал 28 августа 2004 года, когда ушел на прогулку. Его активно искали 49-летний и 33-летний сыновья, им помогали с поисками все местные жители, но безрезультатно.
В начале июня 2020 года следователи пришли с допросом к старшему сыну пропавшего и он раскрыл им тайну убийства отца, совершенного 15 лет назад братом.
Отцу не нравились вечные загулы младшего сына Олега [имя изменено], и его компания. К тому же он несколько раз сидел в тюрьме за пьяную езду, драку и наркотики. Причиной очередной ссоры отца с младшим сыном стало желание Олега устроить из родительского дома гостиницу на время курортного сезона. Сын ударил отца, он упал и ударился головой о бетонные ступеньки и тут же умер. Олег вывез тело и утопил.
Он рассказал об убийстве старшему брату незадолго перед своей смертью, когда освободился после очередной отсидки в тюрьме. В конце декабря 2019 года мужчина погиб в ДТП.
Уголовное дело об убийстве 69-летнего жителя поселка Витязево закрыто в связи со смертью главного подозреваемого — его младшего сына.
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Криминал , Происшествия , Анапа
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