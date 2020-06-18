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Банда ловила россиян и отдавала их в рабство 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
Фото: depositphotos.com
В городе Батайск Ростовской области задержали четверых участников банды, занимавшейся похищением людей для отправки в рабство. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Жертвами бандитов стали не менее пяти человек. Их по одиночке ловили на дороге, под угрозой пистолета сажали в автомобиль и привозили в гараж. Там рабов держали на привязи, но, в основном, они работали на полях.
Многим невольникам удавалось сбежать через несколько дней, но они не обращались в полицию, поэтому банда долгое время действовала безнаказанно. Похитителей задержали, когда один из потерпевших все же заявил о них в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и похищении человека.
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Криминал , Происшествия , МВД , Батайск , Ростовская Область
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