Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержаны члены обкрадывавшей товарные поезда банды 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Задержаны члены обкрадывавшей товарные поезда банды
Фото: РИА Новости
Задержаны двое участников банды, находившихся в федеральном розыске за хищение товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Благодаря слаженной работе сотрудников Следственного комитета, оперативных служб и всех заинтересованных структур удалось установить местонахождение двух членов банды, грабившей поезда в Тверской области, задержать их и этапировать в столичный регион. В настоящее время они находятся в одном из следственных изоляторов Москвы», — сообщил собеседник ТАСС.
В Басманном суде Москвы подтвердили арест подозреваемых.
«17 июня Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бойцова Евгения Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 («Кража») и ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ на срок до 7 августа», — уточнила пресс-секретарь инстанции Ирина Морозова.
Второй обвиняемый Дмитрий Курашов арестован до 18 июля.
В декабре 2019 года суд в Твери приговорил двух участников банды к заключению от трех лет и восьми месяцев до четырех лет лишения свободы.
Машиниста локомотивного депо «Ржевское» Октябрьской железной дороги и местный житель заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. По данным следствия, в 2018 году обвиняемые внепланово останавливали железнодорожные составы, проходящие через Ржев, вскрывали контейнеры и крали товары.
По уголовному делу предъявлено обвинение 40 участникам сообщества, 33 фигуранта арестованы.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Заказчик убийства петербургского депутата скрылся на Украине Заказчик убийства петербургского депутата скрылся на Украине Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве Под Рязанью вступившийся за девушку росгвардеец получил ножевое ранение Под Рязанью вступившийся за девушку росгвардеец получил ножевое ранение
Комментарии
Криминал , Происшествия , Евгений Бойцов , Ирина Морозова , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Тверская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Медведев предупредил о войне
Медведев предупредил о войне
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Видео
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
00:32
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение