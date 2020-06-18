Задержаны члены обкрадывавшей товарные поезда банды 

Задержаны двое участников банды, находившихся в федеральном розыске за хищение товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области , сообщил источник в правоохранительных органах

«Благодаря слаженной работе сотрудников Следственного комитета, оперативных служб и всех заинтересованных структур удалось установить местонахождение двух членов банды, грабившей поезда в Тверской области, задержать их и этапировать в столичный регион. В настоящее время они находятся в одном из следственных изоляторов Москвы», — сообщил собеседник ТАСС.

В Басманном суде Москвы подтвердили арест подозреваемых.

«17 июня Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бойцова Евгения Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 («Кража») и ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ на срок до 7 августа», — уточнила пресс-секретарь инстанции Ирина Морозова.

Второй обвиняемый Дмитрий Курашов арестован до 18 июля.

В декабре 2019 года суд в Твери приговорил двух участников банды к заключению от трех лет и восьми месяцев до четырех лет лишения свободы.

Машиниста локомотивного депо «Ржевское» Октябрьской железной дороги и местный житель заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. По данным следствия, в 2018 году обвиняемые внепланово останавливали железнодорожные составы, проходящие через Ржев, вскрывали контейнеры и крали товары.

По уголовному делу предъявлено обвинение 40 участникам сообщества, 33 фигуранта арестованы.