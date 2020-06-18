Россиянин приехал к любовнику жены с топором

Ранним утром 17 июня жильцы дома, расположенного на улице Молодогвардейской в Омске
, стали очевидцами кровавой расправы над парнем и обратились в полицию.
35-летний мужчина, вооружившись двумя ножами и топором, приехал к дому, где проживал 29-летний любовник его жены, и стал поджидать его.
Молодой человек, работающий таксистом, около шести утра вернулся домой, в тот момент злоумышленник напал на него у подъезда. Он нанес множество ранений, не совместимых с жизнью. После содеянного омич пытался скрыться от правоохранителей на Honda, но застрял в кювете. Тогда он поджег автомобиль, а сам перелез через забор одного из частных домов на улице 3-й Путевой, где спрятался в гараже. Именно там его задержали стражи порядка.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Омич полностью признал свою вину. На допросе он рассказал, что об измене узнал, прочитав переписку в телефоне жены, после чего избил супругу и узнал у нее адрес соперника.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.