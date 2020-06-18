Россиянин приехал к любовнику жены с топором

Молодой человек, работающий таксистом, около шести утра вернулся домой, в тот момент злоумышленник напал на него у подъезда. Он нанес множество ранений, не совместимых с жизнью. После содеянного омич пытался скрыться от правоохранителей на Honda, но застрял в кювете. Тогда он поджег автомобиль, а сам перелез через забор одного из частных домов на улице 3-й Путевой, где спрятался в гараже. Именно там его задержали стражи порядка.