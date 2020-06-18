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Заказчик убийства петербургского депутата скрылся на Украине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 31 минуту назад
Заказчика убийства российского депутата нашли на Украине
Фото: Reuters
Организовавший покушение на муниципального депутата из Петербурга Бахтияра Адхамова в 2016 году находится на Украине, там его задержали правоохранительные органы, сообщает ГСУ СК по Петербургу.
В среду суд вынес приговор исполнителю покушения Хусейну Дараеву, его признали виновным по статьям «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия», сообщается на сайте ведомства.
Обвиняемого приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.
«Обвиняемый [в организации убийства] был задержан на территории Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — уточнили в СК.
Его зовут Валид Исаев, его задержали на Украине в декабре 2019 года.
«По данным следствия, Валид Исаев из корыстных побуждений вступил в Москве с Дараевым в преступный сговор на совершение убийства жителя Санкт-Петербурга, работавшего врачом, за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей. После этого Исаев передал исполнителю преступления данные о потерпевшем, а также 200 тыс. рублей на подготовку и приобретение огнестрельного оружия, после чего последний приискал в Москве 9-миллиметровый самодельный самозарядный пистолет», — пояснили в ведомстве.
Покушение на депутата «Единой России» и врача поликлиники Адхамова произошло в мае 2016 года. Дараев прибыл к месту работы своей жертвы и произвел восемь выстрелов в него, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован, ему удалось выжить.
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Криминал , Происшествия , Убийство , Киллеры , Единая Россия , СКР , МВД , ФСИН , Санкт-Петербург
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