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Семилетний россиянин ударил отца ножом в спину 

Артём Кульша и ещё 4 7 минут назад
Сын зарезал отца из-за матери
Фото: РИА Новости
Семилетний мальчик ударил отца ножом в спину в попытке защитить мать. Об этом в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области сообщили ТАСС.
16 июня в одной из квартир в одном из домов в Дмитровском городском округе 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 37-летней женой. В ходе конфликта он стал избивать и душить ее.
Женщина стала звать на помощь. На крик откликнулся семилетний сын мужчины и женщины. В попытке защитить мать он ударил отца ножом в спину. Некоторое время спустя мужчина был доставлен в больницу.
Подмосковное управление СК инициировало проверку по факту произошедшего. В ходе нее будет проверен в том числе факт ненадлежащего исполнения должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия, своих должностных обязанностей. В СК объяснили это тем, что мать мальчика рассказала, что ее супруг злоупотребляет спиртными напитками в течение уже 10 лет, и на протяжении всего этого времени в семье возникали конфликты из-за этого.
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Криминал , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Московская область
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