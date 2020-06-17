Сын зарезал отца из-за матери

16 июня в одной из квартир в одном из домов в Дмитровском городском округе 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 37-летней женой. В ходе конфликта он стал избивать и душить ее.

Женщина стала звать на помощь. На крик откликнулся семилетний сын мужчины и женщины. В попытке защитить мать он ударил отца ножом в спину. Некоторое время спустя мужчина был доставлен в больницу.

Подмосковное управление СК инициировало проверку по факту произошедшего. В ходе нее будет проверен в том числе факт ненадлежащего исполнения должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия, своих должностных обязанностей. В СК объяснили это тем, что мать мальчика рассказала, что ее супруг злоупотребляет спиртными напитками в течение уже 10 лет, и на протяжении всего этого времени в семье возникали конфликты из-за этого.