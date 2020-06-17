Россиянку продали в рабство за бутылку водки

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми" в отношении самарца. Преступление произошло на дачном участке в ночь на 22 августа 2019 года.

Мужчина находился здесь со своей местной 34-летней подругой и их знакомым, уроженцем Узбекистана. По предварительной версии, самарец предложил воспользоваться его подругой за бутылку водки.

— Предполагаемое преступление выявили во время расследования уголовного дела об изнасиловании, — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Ранее силовики задержали другого жителя региона, который держал в рабстве двоих мужчин. Он заставлял их работать на стройках.