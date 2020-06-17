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В Самаре продали женщину в рабство 

СОВА 23 минуты назад
Россиянку продали в рабство за бутылку водки
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми" в отношении самарца. Преступление произошло на дачном участке в ночь на 22 августа 2019 года.
Мужчина находился здесь со своей местной 34-летней подругой и их знакомым, уроженцем Узбекистана. По предварительной версии, самарец предложил воспользоваться его подругой за бутылку водки.
— Предполагаемое преступление выявили во время расследования уголовного дела об изнасиловании, — сообщили в СУ СКР по Самарской области.
Ранее силовики задержали другого жителя региона, который держал в рабстве двоих мужчин. Он заставлял их работать на стройках.
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Криминал , Происшествия , Самара
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