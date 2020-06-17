Россиянку продали в рабство за бутылку водки

Житель Самары продал женщину в сексуальное рабство. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Самара».

Некоторое время назад управление Следственного комитета (СК) России по Самарской области возбудило уголовное дело по статьям «Кража» и «Изнасилование». ГТРК «Самара» не упомянуло подробностей этого дела, однако сообщило, что итогом его расследования стало выделение в отдельное производство дела по статье Уголовного кодекса (УК) «Торговля людьми».

Согласно версии следствия, в августе 2019 года житель Самары, который был ранее судим, продал гражданину Узбекистана, подсобному рабочему, 35-летнюю женщину в сексуальное рабство. ГТРК «Самара» не привело других подробностей дела.

Статья 127.1 УК «Торговля людьми», как сообщал «Рамблер», подразумевает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет.

В декабре стало известно, что в Татарстане полицейский похитил мужчину, отвез на свою ферму и заставлял работать, пригрозив, если тот откажется, ложно обвинить его в совершении какого-либо преступления. 20 дней спустя мужчине удалось сбежать.