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Россиянин продал женщину в рабство узбеку 

Артём Кульша и ещё 1 9 минут назад
Россиянку продали в рабство за бутылку водки
Фото: РИА Новости
Житель Самары продал женщину в сексуальное рабство. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Самара».
Некоторое время назад управление Следственного комитета (СК) России по Самарской области возбудило уголовное дело по статьям «Кража» и «Изнасилование». ГТРК «Самара» не упомянуло подробностей этого дела, однако сообщило, что итогом его расследования стало выделение в отдельное производство дела по статье Уголовного кодекса (УК) «Торговля людьми».
Согласно версии следствия, в августе 2019 года житель Самары, который был ранее судим, продал гражданину Узбекистана, подсобному рабочему, 35-летнюю женщину в сексуальное рабство. ГТРК «Самара» не привело других подробностей дела.
Статья 127.1 УК «Торговля людьми», как сообщал «Рамблер», подразумевает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет.
В декабре стало известно, что в Татарстане полицейский похитил мужчину, отвез на свою ферму и заставлял работать, пригрозив, если тот откажется, ложно обвинить его в совершении какого-либо преступления. 20 дней спустя мужчине удалось сбежать.
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Криминал , Происшествия , СКР , ГТРК "Самара" , Самара
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