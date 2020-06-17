СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане 

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После волнений в лагере временного содержания для граждан Азербайджана , расположенного в Дагестане , возбудили уголовное дело и задержали десять человек, сообщается на сайте регионального СК.

В понедельник азербайджанцы пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ" из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией. В ответ на призывы прекратить противоправные действия они напали на сотрудников МВД и разбили несколько машин. Пострадали девять полицейских, материальный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)", — говорится в релизе.

Накануне в участок доставили около 90 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России

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