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СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане
Фото: Sputnik / Telman Gadzhaliev
После волнений в лагере временного содержания для граждан Азербайджана, расположенного в Дагестане, возбудили уголовное дело и задержали десять человек, сообщается на сайте регионального СК.
В понедельник азербайджанцы пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ" из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией. В ответ на призывы прекратить противоправные действия они напали на сотрудников МВД и разбили несколько машин. Пострадали девять полицейских, материальный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)", — говорится в релизе.
Накануне в участок доставили около 90 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Правительство РФ , МВД , Азербайджан , Республика Дагестан
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