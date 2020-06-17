Названы приметы орудовавшего 30 лет тулунского маньяка

Завершено расследование уголовного дела тулунского маньяка, орудовавшего почти 30 лет в Иркутской области . Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

52-летний житель города Тулуна знакомится с материалами уголовного дела, которые насчитывают более 100 томов. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении ряда преступлений: убийство двух женщин, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года жертвами маньяка стали 24 женщины. Он всегда действовал по одной схеме: угрожая ножом, уводил жертв в безлюдные места и там насиловал. По описанию потерпевших у преступника, которому на вид было от 40 до 65 лет, были приметы: усы, кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды. Под это описание подпадали водители грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов. Их и проверяли в приоритетном порядке.

Было допрошено более 5 тысяч свидетелей, проведено свыше 1 тысячи генетических исследований по 15 тысячам образцов эпителия полости рта.

В январе 2019 года был установлен подозреваемый и его задержали. СКР опубликовал оперативное видео с ним на своем YouTube-канале.

На кадрах обвиняемого ведут под конвоем к следователю. Он показывает, как совершал преступления.