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На протащившую полицейского на двери авто жительницу Ростовской области завели дело 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Россиянка протащила полицейского на двери авто
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая, пытаясь скрыться от полиции в городе Каменск-Шахтинском, протащила на двери автомобиля одного из сотрудников, сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области.
«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Каменского района. Она подозревается в совершении преступления «применение насилия в отношении представителя власти», — сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что на данный момент по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
По данным следствия, инцидент произошел 4 июня на улице Луначарского. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Каменский» заметили автомобиль Hyundai, из салона которого громко доносилась музыка, а за рулем находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. Автомобилистка завела машину и попыталась скрыться, в это время полицейский, пытавшийся через открытую водительскую дверь заглушить двигатель, упал на асфальт и получил телесные повреждения.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Ростовская Область
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