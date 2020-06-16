Россиянка протащила полицейского на двери авто

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая, пытаясь скрыться от полиции в городе Каменск-Шахтинском, протащила на двери автомобиля одного из сотрудников, сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Каменского района. Она подозревается в совершении преступления «применение насилия в отношении представителя власти», — сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что на данный момент по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.