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ФСБ задержала первого замглавы Ульяновска за мошенничество 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
К замглавы российского города пришли из ФСБ
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы города Ульяновска Михаила Сычёва. Чиновника заподозрили в мошенничестве.
Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, — передаёт ТАСС со ссылкой на представителей областного управления ведомства.
По информации регионального издания 73online.ru, чиновника задержали утром 16 июня на крыльце городской администрации. Задержание связано с уголовным делом о мошенничестве при передаче муниципального имущества Симбирской епархии и случилось после самоубийства другого подозреваемого — ульяновского бизнесмена Сергея Кузнецова.
Как писал NEWS.ru, 15 июня ФСБ задержала 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу. Школьник планировал захватить здание с использованием взрывного устройства и «коктейлей Молотова».
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Криминал , Происшествия , Сергей Кузнецов , Михаил Сычев , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Ульяновск
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