К замглавы российского города пришли из ФСБ

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Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, — передаёт ТАСС со ссылкой на представителей областного управления ведомства.

По информации регионального издания 73online.ru, чиновника задержали утром 16 июня на крыльце городской администрации. Задержание связано с уголовным делом о мошенничестве при передаче муниципального имущества Симбирской епархии и случилось после самоубийства другого подозреваемого — ульяновского бизнесмена Сергея Кузнецова

Как писал NEWS.ru, 15 июня ФСБ задержала 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу. Школьник планировал захватить здание с использованием взрывного устройства и «коктейлей Молотова».