Раскрыта новая схема обмана пенсионеров

Мошенники придумали новый способ обмана пожилых россиян, которые пытаются получить прибавку к пенсии, торгуя на рынке ценных бумаг. Преступники запустили для этих целей специальные платформы. Об этом журналистам рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.

«Мошенники начали активно предлагать специальные онлайн-платформы для пенсионеров по торговле ценными бумагами», — пишут «Известия».

На первый взгляд эти платформы кажутся абсолютно безопасными. У них есть качественная реклама и много отзывов.

Одна из пострадавших, 65-летняя Ирина, попалась на рекламу торговой платформы, которую якобы изобрел Павел Дуров . Она подала заявку на регистрацию, в скором времени с ней связались специалисты и предложили установить программу. После этого Ирина, сама того не понимая, открыла мошенникам доступ к гаджету. Они под видом помощи в освоении торговой платформы взяли кредит. В итоге женщина влезла в долги Сбербанку на 200 тысяч рублей.

Эксперты предупреждают, что дистанционные услуги нужно использовать осмотрительно.

«Как и всякий инструмент, эти программы можно использовать не только в благих целях, поэтому следует ограничивать доступ к собственному компьютеру и гаджетам извне и не устанавливать сторонние программы», — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее ГУ региональной безопасности по Московской области сообщило о резком росте числа обращений от граждан в связи с «перерасчетами пенсий». Мошенники сообщают старикам о якобы положенных выплатах, а за подачу заявления и юридическое сопровождение требуют от 20 до 900 тысяч рублей.