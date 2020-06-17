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Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров 

Ura.Ru 47 минут назад
Раскрыта новая схема обмана пенсионеров
Фото: © URA.RU
Мошенники придумали новый способ обмана пожилых россиян, которые пытаются получить прибавку к пенсии, торгуя на рынке ценных бумаг. Преступники запустили для этих целей специальные платформы. Об этом журналистам рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.
«Мошенники начали активно предлагать специальные онлайн-платформы для пенсионеров по торговле ценными бумагами», — пишут «Известия».
На первый взгляд эти платформы кажутся абсолютно безопасными. У них есть качественная реклама и много отзывов.
Одна из пострадавших, 65-летняя Ирина, попалась на рекламу торговой платформы, которую якобы изобрел Павел Дуров. Она подала заявку на регистрацию, в скором времени с ней связались специалисты и предложили установить программу. После этого Ирина, сама того не понимая, открыла мошенникам доступ к гаджету. Они под видом помощи в освоении торговой платформы взяли кредит. В итоге женщина влезла в долги Сбербанку на 200 тысяч рублей.
Эксперты предупреждают, что дистанционные услуги нужно использовать осмотрительно.
«Как и всякий инструмент, эти программы можно использовать не только в благих целях, поэтому следует ограничивать доступ к собственному компьютеру и гаджетам извне и не устанавливать сторонние программы», — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Ранее ГУ региональной безопасности по Московской области сообщило о резком росте числа обращений от граждан в связи с «перерасчетами пенсий». Мошенники сообщают старикам о якобы положенных выплатах, а за подачу заявления и юридическое сопровождение требуют от 20 до 900 тысяч рублей.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Владимир Ульянов , Павел Дуров , Сбербанк России , газета "Известия"
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