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Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП 

ТАСС и ещё 10 41 минуту назад
Ефремова снова вызвали на допрос
Фото: РИА Новости
Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.
"Ефремов вызван на допрос по данному делу, который назначен на 17 июня. Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему делу, соответствующие ордера", — сказал он. В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев отказался комментировать сведения о допросе его подзащитного, сославшись на подписку о неразглашении.
9 июня суд в Москве отправил Ефремова под домашний арест, запретив ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.
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Криминал , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , ФСИН
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