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В России появилась новая схема мошенничества при продаже авто 

ТК «Звезда» и ещё 4 33 минуты назад
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже авто
Фото: globallookpress.com
Мошенники обманывают покупателей машин на вторичном рынке с помощью подделанной доверенности.
Мошенники придумали новую схему обмана покупателей бывших в употреблении машин. Они берут автомобиль в аренду, по подделанной доверенности выписывают дубликат ПТС, а затем продают транспортное средство.
Как рассказали «Российской газете» эксперты, жертвами мошенников чаще всего становятся те, кто не придает значения дубликату ПТС.
Подобная история произошла в Подмосковье. Мужчина решил купить премиальный автомобиль по привлекательной цене, но позже его стал разыскивать законный владелец, отдавший авто в аренду. Покупателю пришлось вернуть транспортное средство.
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Криминал , Происшествия
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