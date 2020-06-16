Историк Соколов мучил аспирантку до убийства

В сети появилось видео ссоры бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко. На кадрах видно, как обвиняемый в убийстве девушки толкает ее, чтобы она не смогла выйти из квартиры. В ответ Ещенко возмущается и признается, что ненавидит его. По словам защиты семьи погибшей, видео было снято самим Соколовым за несколько часов до убийства. Теперь адвокаты обеих сторон выясняют, кто обнародовал ролик из материалов дела.

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети. Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева пояснила, что запись была сделана самим доцентом за несколько часов до расправы.

На кадрах видно, как девушка пытается покинуть квартиру Соколова, однако тот преградил ей путь.

«Ненавижу тебя, уйди с дороги, отпусти меня. Я тебя не люблю больше», — говорит Ещенко в ролике, который оказался в распоряжении издания «Мойка78».

После этих слов историк толкает аспирантку.

«Да что ты меня бьешь, кто тебе дал право меня бить?» — возмущается девушка.

Затем она выбивает из рук доцента телефон и без верхней одежды бежит вниз по лестнице — на данном моменте видео обрывается.

Адвокат семьи убитой назвала публикацию видео конфликта подозрительной.

«На данном видео запечатлено, как плачет девушка и требует, чтобы Соколов отпустил ее, она хочет от него уйти. За это она получает удар от подсудимого, кричит на него, что совершенно справедливо в этой ситуации. В итоге она убегает из квартиры, а доцент продолжает молча снимать все на видео Запись, я полагаю, он хотел впоследствии использовать, чтобы подтвердить непричастность к исчезновению Анастасии», — подчеркнула Бакшеева в разговоре с ТАСС.

Также юрист считает, что обнародование подобного ролика может быть как-то связано с отказом Соколова от услуг его адвоката Александра Почуева и его помощницы.

«Родители Анастасии шокированы таким циничным поступком. Более того, все это выглядит максимально подозрительно с учетом того, что доцент в суде отказался от своих защитников, которые участвовали в предварительном расследовании и были надлежащим образом ознакомлены с материалами уголовного дела, включая данное видео», — заявила защитник потерпевшей стороны.

В свою очередь Почуев подчеркнул, что не имеет отношения к появлению ролика в сети.

«Судя по качеству съемки, источник утечки информации близок к суду или следствию. Защита такой копией не обладала.

Это явно утечка из материалов дела, направленная на формирование предвзятого отношения к событиям, и в порядке, не установленном уголовно-процессуальным законом», — пояснил юрист изданию «Подъем».

Он добавил, что в телефоне историка есть еще одна переписка с похожим содержанием, передает ТАСС.

Отметим, что еще 9 июня защита историка анонсировала подачу ходатайства о приобщении к делу видео с ссорой пары — СМИ предполагают, что речь шла как раз об этом ролике.

«Видео может показать отношение жертвы к Соколову, какие у них были отношения», — сообщил тогда Почуев РИА «Новости».

Тем не менее на прошедшем 15 июня заседании Октябрьского районного суда по делу об убийстве Ещенко доцент СПбГУ отказался от своего юриста, обосновав это угрозами, которые в свой адрес получает защитник.

«Почуев Александр Михайлович получил угрозу расправы с ним. Это должно получить юридическую оценку. При всем моем уважении к Александру Михайловичу я хочу, чтобы мои интересы представлял другой адвокат — Лукьянов Сергей Сергеевич», — сообщил Соколов.

Почуев подчеркнул, что для него данное решение подзащитного было неожиданным, но несмотря на заявления обвиняемого юрист намерен продолжить защищать его в суде.

«У меня соглашение не расторгнуто, доверителем является мать Олега Валерьевича [Соколова], бросать его я не собираюсь. Он сказал, что я могу вернуться в дело. В любом случае, посмотрим», — сообщил адвокат ТАСС.

На том же судебном заседании Соколов отказался отвечать на вопрос о том, признает ли он вину в убийстве. При этом на стадии расследования доцент раскаивался в содеянном.