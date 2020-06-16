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СМИ узнали личность стрелка на Ленинском проспекте 

Luga1news.ru и ещё 4 16 июня 2020
СМИ узнали личность стрелка на Ленинском проспекте
Фото: Luga1news.ru
По предварительной информации, мужчина стрелял из травматического оружия, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве, может являться уроженцем Назрани Ратмиром Г. 1995 года рождения. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости. Напомним, ранее сообщалось, что, по предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, находясь при этом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В понедельник, 15 июня, сотрудники ДПС остановили на Ленинском проспекте такси из-за нарушения правил дорожного движения. Во время составления протокола к задержанному авто подошел прохожий и открыл огонь по полицейским. Раненые сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь, чтобы обезвредить стрелка. Злоумышленника удалось задержать. Далее в СМИ появилась информация, что подозреваемый скончался от полученных ран, но позже в Следственном комитете опровергли эту информацию.
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Криминал , Новости Москвы , Оружие , Пожары , Происшествия
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