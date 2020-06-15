Против Навального вновь возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о клевете в отношении блогера Алексея Навального в связи с его высказыванием в видеоролике в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении А. А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)", — сказали в ведомстве.

Следствие установило, что 2 июня Навальный разместил в социальных сетях видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправки в конституцию, опубликовав комментарий, "содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. По оценке следствия, "Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".