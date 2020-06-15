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Расстрелявший московских полицейских таксист оказался пьяным 

Lenta.ru и ещё 94 1 час назад
Расстрелявший полицейских таксист оказался пьяным
Фото: Telegram-канал BAZA
Таксист, расстрелявший двоих полицейских на Ленинском проспекте в Москве, в момент нападения был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает ТАСС.
Как отмечает Telegram-канал Life Shot, незадолго до инцидента пострадавшие сотрудники ГИБДД начали преследование автомобиля стрелка.
В свою очередь официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ.
Ранее в сети появилось видео перестрелки, которая произошла у гостиницы «Салют» (район Тропарево-Никулино, Западный административный округ Москвы). На кадрах видно, как мужчина стреляет в полицейского, выбежавшего из машины. Тот падает, и на помощь коллеге бежит второй сотрудник полиции, который открывает ответный огонь по нападавшему. Мужчина получил ранение в живот.
О стрельбе на Ленинском проспекте стало известно ранее 15 июня. В результате инцидента ранения получили два сотрудника ГИБДД, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Как пишет Baza, жизни второго полицейского ничего не угрожает. Состояние таксиста на данный момент не уточняется.
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Криминал , Происшествия , Юлия Иванова , СКР , ГИБДД , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Москва
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