«Ты бык, сука, а?! Ты бык, * (черт возьми. — Прим. ред.), или чего?! Документы! На каком основании?! Вообще * (обнаглел. — Прим. ред.)?! Черт, * (черт возьми. — Прим. ред.)! Если я тебе * (врежу. — Прим. ред.), ты сдохнешь! * (обнаглевший. — Прим. ред.), * (черт возьми. — Прим. ред.)!» — произносит полицейский на видео, которое «Чп Краснодар» опубликовал сегодня утром.

На кадрах он хватает подростка за шею, опрокидывает на пол, заводит руку за спину и удерживает в таком положении. По информации телеграм-канала, инцидент имел место в Темрюке. Полицейский оказался в квартире, в которой проживает молодой человек, потому что тот вместе с друзьями слушал громкую музыку, и соседи пожаловались на это в правоохранительные органы

Также «Чп Краснодар» сообщил, что накануне тот же сотрудник полиции приезжал к подростку и пытался убедить его письменно признаться в том, что тот оказывал сопротивление.

В управлении Министерства внутренних дел (МВД) России по Краснодарском краю сообщили изданию «Подъем», что по факту публикации этого видео была инициирована проверка.