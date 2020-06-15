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«***, ты сдохнешь»: полицейский чуть не задушил подростка 

Артём Кульша и ещё 2 5 минут назад
Сотрудник полиции в городе Темрюке Краснодарского края душил подростка и угрожал ему физической расправой. Об этом сообщает телеграм-канал «Чп Краснодар».
«Ты бык, сука, а?! Ты бык, * (черт возьми. — Прим. ред.), или чего?! Документы! На каком основании?! Вообще * (обнаглел. — Прим. ред.)?! Черт, * (черт возьми. — Прим. ред.)! Если я тебе * (врежу. — Прим. ред.), ты сдохнешь! * (обнаглевший. — Прим. ред.), * (черт возьми. — Прим. ред.)!» — произносит полицейский на видео, которое «Чп Краснодар» опубликовал сегодня утром.
На кадрах он хватает подростка за шею, опрокидывает на пол, заводит руку за спину и удерживает в таком положении. По информации телеграм-канала, инцидент имел место в Темрюке. Полицейский оказался в квартире, в которой проживает молодой человек, потому что тот вместе с друзьями слушал громкую музыку, и соседи пожаловались на это в правоохранительные органы.
Также «Чп Краснодар» сообщил, что накануне тот же сотрудник полиции приезжал к подростку и пытался убедить его письменно признаться в том, что тот оказывал сопротивление.
В управлении Министерства внутренних дел (МВД) России по Краснодарском краю сообщили изданию «Подъем», что по факту публикации этого видео была инициирована проверка.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Краснодарский Край , Темрюк
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