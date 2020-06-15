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Российский полицейский душил подростка со словами «ты сдохнешь» и попал на видео 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
В городе Темрюк Краснодарского края на видео попал момент грубого задержания подростка прибывшим на вызов сотрудником полиции. Запись происходящего в понедельник, 15 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».
Полицейский приехал на вызов из-за громкой музыки. Что конкретно произошло, когда он оказался в квартире, неизвестно, однако на видео, которое сняла находящая в квартире девушка, заметно, как сотрудник правоохранительных органов применяет к подростку удушающий захват со словами «если я *** [ударю], ты сдохнешь».
Пострадавший госпитализирован. Как уточняет Telegram-канал «Чп Краснодар», накануне к нему приезжал полицейский и требовал подписать документ об оказании сопротивления.
По факту произошедшего главное управление МВД по Краснодарскому краю проводит проверку.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Краснодарский Край , Темрюк
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