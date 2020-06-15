Все новости на карте

городе Темрюк Краснодарского края на видео попал момент грубого задержания подростка прибывшим на вызов сотрудником полиции. Запись происходящего в понедельник, 15 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».

Полицейский приехал на вызов из-за громкой музыки. Что конкретно произошло, когда он оказался в квартире, неизвестно, однако на видео, которое сняла находящая в квартире девушка, заметно, как сотрудник правоохранительных органов применяет к подростку удушающий захват со словами «если я *** [ударю], ты сдохнешь».

Пострадавший госпитализирован. Как уточняет Telegram-канал «Чп Краснодар», накануне к нему приезжал полицейский и требовал подписать документ об оказании сопротивления.

По факту произошедшего главное управление МВД по Краснодарскому краю проводит проверку.