Историк-убийца Соколов отказался от адвоката

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Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов завил, что желает отказаться от услуг адвоката Александра Почуева , который защищал его с момента задержания. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Подчеркиваю свое уважение к Александру Михайловичу Почуеву, но сейчас я бы хотел, чтобы моими адвокатом был Сергей Лукьянов", — заявил Соколов в ходе заседания в Санкт-Петербургском городском суде.

Отмечается, что экс-доцент также отказался от адвоката Екатерины Осадчук.

Слушание по делу Соколова отложено на 22 июня в 12.00 мск.