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Доцент Соколов отказался от адвокатов 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Историк-убийца Соколов отказался от адвоката
Фото: ТАСС
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов завил, что желает отказаться от услуг адвоката Александра Почуева, который защищал его с момента задержания. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Подчеркиваю свое уважение к Александру Михайловичу Почуеву, но сейчас я бы хотел, чтобы моими адвокатом был Сергей Лукьянов", — заявил Соколов в ходе заседания в Санкт-Петербургском городском суде.
Отмечается, что экс-доцент также отказался от адвоката Екатерины Осадчук.
Слушание по делу Соколова отложено на 22 июня в 12.00 мск.
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Криминал , Происшествия , Александр Почуев , Сергей Лукьянов , Олег Соколов
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