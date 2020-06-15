В США школьников расстреляли на вечеринке

Нью-Йорке, США , неизвестные устроили стрельбу в парке, где подростки праздновали окончание школы. В результате погибла девушка, еще три человека получили огнестрельные ранения, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел вечером в пятницу, 12 июня, в парке в районе Бронкс. Всего на вечеринке собралось около 150 подростков и молодых людей. В какой-то момент двое неизвестных мужчин открыли огонь по собравшимся, а затем скрылись с места на серебристом BMW. В результате 19-летняя афроамериканка получила пять пулевых ранений, в том числе в голову, и скончалась. Также были ранены 24-летний мужчина и двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, однако их жизням ничего не угрожает.

Как заявили в местном отделении полиции, мотив преступников пока остается загадкой. При этом правоохранители считают, что убийство девушки не было целью стрелявших, и она стала жертвой случайно. В настоящее время злоумышленники все еще находятся на свободе, их ищет полиция. Предполагается, что мужчины являются членами одной из местных банд.

В начале июня мужчина открыл стрельбу по людям в нью-йоркском Бруклине. Сообщалось, что преступник ранил двух человек. Во время задержания мужчина сам получил тяжелое ранение и позже скончался.