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Неизвестные устроили стрельбу на вечеринке школьников в США 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В США школьников расстреляли на вечеринке
Фото: Reuters
В Нью-Йорке, США, неизвестные устроили стрельбу в парке, где подростки праздновали окончание школы. В результате погибла девушка, еще три человека получили огнестрельные ранения, сообщает Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел вечером в пятницу, 12 июня, в парке в районе Бронкс. Всего на вечеринке собралось около 150 подростков и молодых людей. В какой-то момент двое неизвестных мужчин открыли огонь по собравшимся, а затем скрылись с места на серебристом BMW. В результате 19-летняя афроамериканка получила пять пулевых ранений, в том числе в голову, и скончалась. Также были ранены 24-летний мужчина и двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, однако их жизням ничего не угрожает.
Как заявили в местном отделении полиции, мотив преступников пока остается загадкой. При этом правоохранители считают, что убийство девушки не было целью стрелявших, и она стала жертвой случайно. В настоящее время злоумышленники все еще находятся на свободе, их ищет полиция. Предполагается, что мужчины являются членами одной из местных банд.
В начале июня мужчина открыл стрельбу по людям в нью-йоркском Бруклине. Сообщалось, что преступник ранил двух человек. Во время задержания мужчина сам получил тяжелое ранение и позже скончался.
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Криминал , Происшествия , Нью-Йорк , США
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