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ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
ФСБ предотвратила массовое убийство в школе
Фото: ТАСС
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения. Об этом в понедельник, 15 июня, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает РИА Новости.
У задержанного изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у подростка обнаружили записи с инструкциями по изготовлению бомб и организации массовых убийств в школах. В ЦОС не уточнили, сделал ли задержанный их сам или получил где-то. Также не уточняется, были ли у подростка сообщники.
Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки. В ближайшее время будет возбуждено еще одно: уже готовятся материалы о подготовке к массовому убийству.
10 июня сообщалось, что подросток, пойманный с бомбами, изготовленными для осуществления теракта в школе Красноярска, оказался психически больным.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , РИА Новости , Волгоград
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