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Россиянина заочно арестовали за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал россиянина Михаила Агафонова, обвиняемого в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Агафонов объявлен в международный розыск.
"Постановлением Басманного районного суда в отношении Агафонова Михаила Александровича, объявленного в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо его задержания на территории России", — сказала собеседница агентства.
Агафонову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой")". Санкция за нарушение этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, 18 февраля 2018 года 41-летний гражданин РФ Михаил Агафонов принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским, в ходе которой Агафонов и другие участники украинских националистических организаций напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве и забросали камнями и другими предметами фасад, разбили окна и двери.
В результате действий Агафонова и его соучастников был нарушен нормальный порядок работы учреждения, его имуществу причинен крупный материальный ущерб. По делу также ранее был объявлен в розыск житель Екатеринбурга Юрий Изотов.
Также СК расследует дело в отношении гражданина Украины Николая Коханивского по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета"). СК считает, что именно Коханивский, возглавляя «Организацию украинских националистов», в феврале 2018 года распространил в интернете видеообращение с призывами принять участие в антироссийской акции, в ходе которой и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к нападению.
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Криминал , Украина
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