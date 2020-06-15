Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец рассказал следователям, как убил сына сковородкой и ножом за мат 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Отец убил сына сковородкой и ножом за мат
Фото: News.ru
Житель Лысогорского района Саратовской области, обвиняемый в убийстве своего 41-летнего сына, рассказал следователям об обстоятельствах происшествия.
По данным следствия, 11 июня он вместе с сыном употреблял алкоголь. Ближе к обеду тот пошёл в магазин за очередной порцией, а отец решил приготовить поесть.
Домой 41-летний мужчина вернулся в плохом настроении. Он нагрубил родственнику и начал ругаться матом. Между ними завязалась ссора, в ходе которой сын замахнулся на отца. В ответ на это 62-летний подозреваемый нанёс ему удар сковородкой по голове, в которой готовил пищу, после чего пострадавший разразился новой порцией оскорблений.
Мужчина не стерпел нового потока мата и несколько раз ударил сына ножом в горло. После он позвонил соседу и рассказал о случившемся. Тот вызвал врача, который осмотрел тело погибшего и позвонил полицейским.
Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Читы напал с ножом и монтировкой на группу подростков. Он ранил пять человек, одного убил. После нападения молодой человек скрылся. Утром его задержали. Подозреваемый оказался ранее судимым 24-летним мужчиной.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
News.ru: последние новости
Подмосковный маньяк-сантехник признался в семи убийствах Подмосковный маньяк-сантехник признался в семи убийствах СК раскрыл детали спасения девочки от обвиняемого в насилии сантехника СК раскрыл детали спасения девочки от обвиняемого в насилии сантехника В Атланте неизвестные застрелили двух человек В Атланте неизвестные застрелили двух человек
Комментарии
Криминал , Происшествия , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
«Приятно всех удивим»: Путин о новом оружии России
«Приятно всех удивим»: Путин о новом оружии России
«Ехал ставить свечку»: зачем аферист застрелил студента
«Ехал ставить свечку»: зачем аферист застрелил студента
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Видео
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение