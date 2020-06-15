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Убитая российская школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Убитая школьница жаловалась на изнасилование
Фото: ТАСС
Об этом сообщила краевая прокуратура по итогам проверки, проведенной после народного схода в деревне Нижняя Коя, устроенного из-за убийства 12-летней девочки.
Установлено, что органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не проводили индивидуальную работу с подростками, вступившими в конфликт с законом, чтобы предотвратить совершения ими повторных правонарушений.
Прокурор Шушенского района Красноярского края отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством, высказанных в адрес погибшей в феврале 2020 года. Материалы направлены на дополнительную проверку в полицию. Также отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изнасилования погибшей, совершенного в июне 2019. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело.
Для устранения нарушений закона и привлечения виновных лиц прокурор внес представления главе Шушенского района, начальнику районного управления образования и руководителю межмуниципального отдела МВД «Шушенский».
Мать погибшей подавала заявление об изнасиловании дочери в 2019 году, но тогда 13-летний насильник избежал уголовной ответственности из-за возраста. Он мог отвечать по закону за совершение преступления только с 14 лет, сообщало РИА Новости. Женщина от безысходности сама пошла к несовершеннолетнему насильнику, чтобы с ним поговорить, и ее осудили на полгода за угрозы убийством ему.
10 июня сообщалось, что жители сибирского села Нижняя Коя устроили народный сход, чтобы пожаловаться на банду подростков, причастную, как они считают, к изнасилованию и убийству 12-летней девочки. Они пристают к детям и избивают их, воруют из магазинов и домов, но полиция игнорирует заявления местных жителей.
Вечером 30 мая 12-летняя школьница ушла на пастбище за коровами и не вернулась. 1 июня ее тело нашли в пожарном резервуаре на заброшенной свалке недалеко от села. Задержаны трое местных жителей: 25, 19 и 14 лет.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Красноярский Край
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