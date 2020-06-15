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Адвокат семьи Захарова объяснил, зачем они пришли на передачу к Малахову 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Зачем родственники Захарова пришли на передачу к Малахову
Фото: РИА Новости
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, приходили на телевидение, чтобы привлечь внимание к расследованию аварии. Об этом РБК рассказал их адвокат Александр Добровинский.
На прошлой неделе сын Захарова Виталий пришел с супругой в студию передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Также в выпуске принял участие племянник погибшего.
Обвинения в попытке заработать таким образом Добровинский назвал клеветой. Он отметил, что семья не получала денег за участие в программе.
"Мы хотели и хотим только одного — чтобы дело о трагической гибели Сергея не было замято, как это обычно делается. Вот почему мы пошли", — процитировал он позицию родственников Захарова.
После гибели 57-летнего курьера против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после ДТП артист извинился перед семьей погибшего. Адвокат, представляющий интересы родственников Захарова, заявил, что семья мужчины отказалась от материальных компенсаций и планирует добиваться справедливого суда
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Комментарии 4
Криминал , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Малахов , РБК
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