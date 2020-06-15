Зачем родственники Захарова пришли на передачу к Малахову

На прошлой неделе сын Захарова Виталий пришел с супругой в студию передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Также в выпуске принял участие племянник погибшего.

Обвинения в попытке заработать таким образом Добровинский назвал клеветой. Он отметил, что семья не получала денег за участие в программе.

"Мы хотели и хотим только одного — чтобы дело о трагической гибели Сергея не было замято, как это обычно делается. Вот почему мы пошли", — процитировал он позицию родственников Захарова.

После гибели 57-летнего курьера против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Спустя несколько дней после ДТП артист извинился перед семьей погибшего. Адвокат, представляющий интересы родственников Захарова, заявил, что семья мужчины отказалась от материальных компенсаций и планирует добиваться справедливого суда