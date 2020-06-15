Каширский маньяк рассказал следователям о своем желании убивать, которое возникало у него «периодически раз в полгода или в год». Оперативное видео со следственного эксперимента опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадрах обвиняемый показывает, как привез тело одной из жертв и бросил в лесу. Также он рассказал, как совершал свои преступления: выбор жертвы носил случайный характер. Обвиняемый залезал в окна на первых этажах жилых домов и сначала душил жертву, а потом насиловал. Маньяк орудовал с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов.

Двум потерпевшим удалось выжить, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий . По ее словам, уголовные дела по семи эпизодам убийств и изнасилований в отношении 53-летнего жителя Каширы соединены в одно производство. Следователи проверяют его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Он работал сантехником.