Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каширский маньяк рассказал на видео о своем желании убивать 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Каширский маньяк рассказал следователям о своем желании убивать, которое возникало у него «периодически раз в полгода или в год». Оперативное видео со следственного эксперимента опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР).
На кадрах обвиняемый показывает, как привез тело одной из жертв и бросил в лесу. Также он рассказал, как совершал свои преступления: выбор жертвы носил случайный характер. Обвиняемый залезал в окна на первых этажах жилых домов и сначала душил жертву, а потом насиловал. Маньяк орудовал с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов.
Двум потерпевшим удалось выжить, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий. По ее словам, уголовные дела по семи эпизодам убийств и изнасилований в отношении 53-летнего жителя Каширы соединены в одно производство. Следователи проверяют его причастность к совершению других аналогичных преступлений.
По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Он работал сантехником.
13 июня сообщалось, что после нападения маньяка, которого зовут Андрей Ежов, удалось выжить 10-летней школьнице из Каширского района Московской области. В ночь на 3 января 2020 года в доме семьи девочки собралась большая компания из родственников и друзей, приехавших праздновать Новый год. Ежов через окно на втором этаже забрался в комнату девочки, когда ее родители спали. Подозреваемый изнасиловал ребенка, после чего пытался задушить, однако его спугнул проснувшийся отец пострадавшей.
Последние новости
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Громкие уголовные дела , Чудом выжившие , Убийство , Изнасилование , Ольга Врадий , Андрей Ежов , СКР , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Полицейский расстрелял пьяных россиян
Полицейский расстрелял пьяных россиян
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение