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В Волгограде жестоко убили иностранного студента-медика 

Русская Планета и ещё 6 49 минут назад
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Фото: РИА Новости
Следственный комитет сообщил об убийстве иностранного студента от рук неизвестного, сообщает «РИА Новости».
Испещренное колото-резаными ранами тело иностранного студента-медика было обнаружено в центре Волгограда ночью. Нападение произошло во время возвращения потерпевшего из гостей.
По факту произошедшего органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В рамках уголовного дела планируется допросить знакомых из круга общения погибшего. В настоящее время найдены записи камер видеонаблюдения. Убийца студента попал на записи видеокамер, проходит работа по вычислению преступника.
Ранее сообщалось, что 22-летний радикал отправился в тюрьму на 21 год за убийство сестры.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Ножевые ранения , Трупы , СКР , РИА Новости , Волгоград
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