В Волгограде убили иностранного студента-медика

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Следственный комитет сообщил об убийстве иностранного студента от рук неизвестного, сообщает «РИА Новости».

Испещренное колото-резаными ранами тело иностранного студента-медика было обнаружено в центре Волгограда ночью. Нападение произошло во время возвращения потерпевшего из гостей.

По факту произошедшего органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В рамках уголовного дела планируется допросить знакомых из круга общения погибшего. В настоящее время найдены записи камер видеонаблюдения. Убийца студента попал на записи видеокамер, проходит работа по вычислению преступника.

Ранее сообщалось, что 22-летний радикал отправился в тюрьму на 21 год за убийство сестры.