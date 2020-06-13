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Похваливший террористов российский студент предстанет перед судом 

Lenta.ru 57 минут назад
Похваливший террористов студент предстанет перед судом
Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / Global look
Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).
Как установило следствие, на следующий день после террористического акта в Новой Зеландии,18-летний молодой человек оставил комментарий в интернете. В нем он положительно оценил действия террористов.
Следствие обвинило студента в публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Отмечается, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.
15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч произошло нападение на две мечети. Погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Обвинение было предъявлено австралийцу Брентону Тарранту. Он свою вину не признал.
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Криминал , Происшествия , Новая Зеландия , Омск
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