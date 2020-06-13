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«Рукой взял за горло»: сантехник-маньяк рассказал подробности убийства 

Газета.Ru и ещё 18 10 часов назад
«Изнасиловал ребенка и пытался задушить»
Фото: Газета.Ru
Подозреваемый в совершении нескольких убийств и изнасилований сантехник-маньяк признался в восьми эпизодах. Суд избрал 53-летнему жителю подмосковной Каширы в качестве меры пресечения арест. В то же время правоохранители отмечают, что задержанный сознался в семи убийствах и изнасилованиях, а также в изнасиловании ребенка. Подробности этого громкого дела — в материале «Газеты.Ru».
В Подмосковье суд арестовал подозреваемого в совершении серии изнасилований и убийств сантехника одного из местных ЖЭО, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 53-летнего жителя г. Каширы, подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, подозреваемый совершил в период с 2010 по 2020 годы серию изнасилований и убийств женщин», — говорится в сообщении.
Правоохранители добавляют, что мужчина обычно проникал в домовладения своих жертв, где и совершал преступления. «К настоящему времени подозреваемый на допросе у следователя признался в 7 убийствах и изнасилованиях. Кроме этого, в январе 2020 года мужчина проник на второй этаж частного дома и совершил изнасилование 10-летней девочки. Врачам удалось спасти жизнь ребенка», — отметили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что «долгое время преступления оставались не раскрытыми», но благодаря работе сотрудников органов на протяжении этого времени удалось выйти на преступника. «Так криминалистами ГСУ СК России по Московской области совместно с криминалистами ГУК СК России проведен целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования», — говорится в сообщении.
Кроме того, были проведены такие оперативные мероприятия, как просмотр «многочисленного количества видео с камер наблюдения, проведение технических мероприятий с телефонной и иной техникой». «В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений», — заключили в СК.
Во время допроса мужчина сознался в «совершении многочисленных убийств, изнасилований женщин на протяжении последних десяти лет». Примечательно, что именно в этот период он работал сантехником-водителем в одном из ЖЭО, передает kp.ru. По данным «Московского комсомольца», задержанного зовут Андрей Ежов, у него есть двое детей, внуки и жена, которая, как отмечает kp.ru, не верит, что 30 лет прожила с маньяком.
На счету мужчины восемь изнасилований и семь убийств. Жертвами сантехника-маньяка стали лица женского пола от 10 до 88 лет. Последней убитой была пенсионерка 1931 года рождения. «Окно было разбито, сверху заклеено скотчем. Я отклеил скотч, выставил половину стекла и проник во внутрь», — рассказал задержанный на следственном эксперименте.
У кровати убитой он показал и рассказал правоохранителям, как с ней расправился: «Подошел к бабушке, рукой взял за горло». Ранее отмечалось, что на теле женщины были обнаружены следы изнасилования. Как рассказал мужчина, затем он «увидел телевизор, взял его и пошел на улицу», где оставил его у сарая. Вместе с телевизором 53-летний подозреваемый прихватил с собой и сберкнижки, которые по пути домой выбросил в траву, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря тем кадрам и удалось выйти на него — правоохранители задержали предполагаемого насильника накануне.
По данным kp.ru, правоохранители нашли у мужчины личные вещи жертв. Так, у одной из них он забрал орден, а у 10-летней школьницы, которую изнасиловал в январе, украл наушники. К слову, девочка — единственная из жертв, которая выжила. Издание отмечает, что маньяку помешал отец девочки, который решил подняться к дочке, когда в ночь со 2 на 3 января услышал странные звуки из ее комнаты. В это время мужчина пытался задушить девочку. Но, испугавшись шагов, он вылез обратно в окно и сбежал.
«В дом он забрался через окно на втором этаже и так оказался в комнате девочки. Ее родители в этот момент спали. Мужчина изнасиловал ребенка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв была сломана подъязычная кость», — сообщила kp.ru старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Издание также приводит и показания отца девочки: «Я услышал стоны дочки и быстро поднялся на второй этаж в ее комнату. В этот момент кто-то выбирался из дома через окно».
Под подозрения правоохранителей попали все находившиеся в доме мужчины (семья вместе с родственниками и друзьями отмечала Новый год). Отец школьницы не стал исключением. «Были проверены ДНК всех мужчин, которые находились в тот день в доме, в том числе и отца. Однако результаты экспертиз показали, что они вне подозрений», — отметила Ольга Врадий.
После этого девочка почти месяц пробыла в больнице. С ней до сих пор работают психологи.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Убийство , Изнасилование , Ольга Врадий , Андрей Ежов , СКР , Газета.Ru , Комсомольская правда , Кашира , Московская область
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