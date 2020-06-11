Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция назвала причину нового допроса Ефремова 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Полиция назвала причину нового допроса Ефремова
Фото: Lenta.ru
Актера Михаила Ефремова доставили на новый допрос в полицию сразу по двум уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.
Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в Главное следственное управление для проведения следственных действий по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и допроса по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.
После того, как следователь допросит Ефремова, будет решен вопрос о его процессуальном статусе по делу о наркотиках.
Ранее 11 июня сообщалось, что находящегося под домашним арестом актера увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Они прибыли к нему после сообщений в СМИ о регистрации его телефонного номера в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.
Сообщалось, что актера хотят допросить и узнать когда, где и у кого он приобретал наркотики. После устроенного им смертельного ДТП экспертиза выявила у него в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов. За употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Дефицит бюджета США рекордно вырос Дефицит бюджета США рекордно вырос В Белоруссию начала поступать нефть из США В Белоруссию начала поступать нефть из США В Москве таксист сбил гнавшегося за нарушителем гаишника на мотоцикле В Москве таксист сбил гнавшегося за нарушителем гаишника на мотоцикле
Комментарии
Криминал , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение