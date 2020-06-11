Полиция назвала причину нового допроса Ефремова 

Актера Михаила Ефремова доставили на новый допрос в полицию сразу по двум уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.

Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в Главное следственное управление для проведения следственных действий по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и допроса по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

После того, как следователь допросит Ефремова, будет решен вопрос о его процессуальном статусе по делу о наркотиках.

Ранее 11 июня сообщалось, что находящегося под домашним арестом актера увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний . Они прибыли к нему после сообщений в СМИ о регистрации его телефонного номера в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.

Сообщалось, что актера хотят допросить и узнать когда, где и у кого он приобретал наркотики. После устроенного им смертельного ДТП экспертиза выявила у него в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов. За употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.