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Бывшего нефтяного магната заподозрили в нападении на российскую эскортницу 

Lenta.ru 1 час назад
Бывшего нефтяного магната заподозрили в нападении на российскую эскортницу
Фото: Lenta.ru
Следственный департамент МВД заподозрил владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова в нападении на российскую эскортницу, которое было совершено пять лет назад в Тюмени. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, следователи намерены добавить бизнесмену к прежним обвинениям в мошенничестве и растрате организацию нападения на девушку, здоровью которой был причинен тяжкий вред. Инцидент произошел в Тюмени около пяти лет назад. Пострадавшую зовут Юлия и она работала эскорт-моделью. Адвокаты Мазурова считают этот эпизод надуманным, который следствие использовало для обоснования продления ареста их подзащитному. Защита настаивает, что причастность бизнесмена к нападению не установлена.
10 июня Тверской райсуд Москвы продлил срок ареста Мазурову до 13 июля. Его самого в суд не доставили из-за сохраняющегося карантина в связи с коронавирусной инфекцией в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина», так называемом «Кремлевском централе». Бывший нефтяной магнат был арестован 15 июля 2019 года по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова обвинили в хищении кредитных средств. Уголовное дело против него было возбуждено по заявлению представителей Сбербанка и при содействии его президента Германа Грефа. Мазуров в суде вину в хищении средств не признал и назвал уголовное дело смешным.
Дмитрий Мазуров основал группу компаний New Stream в 2004 году. Ее выручка оценивалась в 2016 году шесть миллиардов долларов.
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Криминал , Дмитрий Мазуров , Герман Греф , Сбербанк России , МВД , ФСИН , Тюмень
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