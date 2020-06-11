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В США полицейский ударил электрошокером чернокожего и поплатился за это 

Lenta.ru 50 минут назад
В США полицейский ударил чернокожего и поплатился
Фото: Reuters
В американском городе Спрингфилд, штат Флорида, задержали офицера полиции Ронни Нельсона, поплатившегося за арест чернокожего Соломона Смита, которого он несколько раз ударил электрошокером. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает News 13.
Нельсона арестовали во вторник, 9 июня, по обвинению в превышении должностных полномочий. Кроме того, следователи заявили, что он сфальсифицировал полицейский отчет, чтобы оправдать использование электрошокера по отношению к безоружному человеку. Якобы во время задержания чернокожий Смит начал сопротивляться и хотел побить полицейского.
Однако запись с телекамеры показала, что мужчина не проявил никакой агрессии в ответ действия полицейских. Двое коллег Нельсона, с которыми он был в момент задержания, также сказали, что чернокожий мужчина не пытался сопротивляться.
Полицейскому сначала показалось, что чернокожий солгал, назвав свое реальное имя. По словам матери Смита, сын имеет проблемы в развитии с самого рождения, из-за чего со стороны может выглядеть немного странно, пишет RT.
В настоящее время полицейского отстранили от работы, он готовится к увольнению. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело. Уточняется, что ранее Нельсон не был замечен в подобных нарушениях. Кроме того, в 2018 году его наградили медалью за спасение двух человек во время пожара в Спрингфилде.
10 июня стало известно, что напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке собралась толпа протестующих. Участники потребовали от всех членов организации осудить действия США против чернокожих. Некоторые из них также призвали к упразднению полиции и перенаправлению средств на социальные нужды. По словам протестующих, сотрудники правоохранительных органов «раздражают людей».
В США и во многих странах мира уже несколько дней люди выходят на улицц и начинают протестовать против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда. Мужчина скончался в реанимации от удушения, так как во время ареста полицейский встал ему ногой на шею. Многие протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
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Криминал , В мире , Происшествия , ООН , МВД , США
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