Ради шутки: росгвардеец изнасиловал сослуживца

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки — таким образом он решил подшутить над приятелем. По данным следствия, оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения, и подозреваемый даже не осознавал своих действий. Наутро у потерпевшего обнаружили рваную рану прямой кишки. Он находится в тяжелом состоянии.
В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении росгвардейца, изнасиловавшего сослуживца. Об этом сообщили в военном отделе Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону. Два контрактника 22-ой отдельной бригады оперативного значения Южного округа войск нацгвардии выпивали на съемной квартире.
После долгого застолья около трех часов ночи один из них — младший сержант — уснул. Ефрейтор же решил подшутить над приятелем и засунул ему в задний проход горлышко от бутылки водки. Как сообщили в СК, мужчина был настолько пьян, что «не осознавал своих действий».
Пострадавший обратился к врачам только наутро. Скорая помощь забрала росгвардейца в 413 военный госпиталь Минобороны. Там рассказали, что боец находится в тяжелом состоянии, ему диагностировали рану прямой кишки.
Не лучше чувствует себя и ефрейтор — у него случился нервный срыв после того, как информация о произошедшем просочилась в военную часть. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Часть, где проходили службу контрактники, проверяет прокуратура. Кроме того, туда прибыл заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Александр Голосов.
Информацию о расследовании подтвердили в военном следственном отделе по Волгоградскому гарнизону, однако детали уточнять отказались. Предполагается, что обоих военнослужащих уволят за пьянство, так как это является нарушением устава. Также их командиры получат выговоры.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что в ночь на 30 октября 2018 года в Уфе трое высокопоставленных офицеров — 50-летний глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 51-летний начальника отдела по Уфимскому району Эдуард Матвеев и 34-летний руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук — прямо на службе устроили застолье по случаю повышения одного из сослуживцев. Тогда же они позвали на праздник 23-летнюю коллегу Гульназ Фатхисламову, которая недавно устроилась на работу в полиции.
«Меня привезли на служебной машине. Сказали, по приказу явись. Я не могла никак [ослушаться приказа]. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству», — рассказывала девушка в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
По словам Фатхисламовой, после пары рюмок алкоголя старшие коллеги затащили ее в тесный туалет, сорвали одежду и по очереди изнасиловали. Позже она сообщила следователям, что начальники приставали к ней и раньше. По мнению девушки, она не единственная, над кем могли надругаться правоохранители.
Тем не менее Фатхисламова рассказала НТВ, что доверяла вызвавшим ее мужчинам — согласно ее словам, они были знакомыми ее отца.
«В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», — добавила потерпевшая.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел в ноябре 2018 года. Фатхисламову также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, фигуранты признавать свою вину отказывались.
В итоге уфимский суд Кировского район приговорил Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к 7 годам лишения свободы. В то же время Павел Яромчук изначально получил шесть лет.
Однако 3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Галиева и Матвеева — их освободили сразу по окончании заседания, так как «никаких доказательств их вины не было», сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.
В то же время Яромчука оставили под стражей, однако наказание бывшему руководителю отдела миграции снизили до четырех лет лишения свободы колонии общего режима. Его признали виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Исковые требования потерпевшей суд удовлетворил частично — ей будет выплачена компенсация за моральный вред в размере полумиллиона рублей.