Ради шутки: росгвардеец изнасиловал сослуживца

городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки — таким образом он решил подшутить над приятелем. По данным следствия, оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения, и подозреваемый даже не осознавал своих действий. Наутро у потерпевшего обнаружили рваную рану прямой кишки. Он находится в тяжелом состоянии.

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении росгвардейца, изнасиловавшего сослуживца. Об этом сообщили в военном отделе Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону. Два контрактника 22-ой отдельной бригады оперативного значения Южного округа войск нацгвардии выпивали на съемной квартире.

После долгого застолья около трех часов ночи один из них — младший сержант — уснул. Ефрейтор же решил подшутить над приятелем и засунул ему в задний проход горлышко от бутылки водки. Как сообщили в СК, мужчина был настолько пьян, что «не осознавал своих действий».

Пострадавший обратился к врачам только наутро. Скорая помощь забрала росгвардейца в 413 военный госпиталь Минобороны . Там рассказали, что боец находится в тяжелом состоянии, ему диагностировали рану прямой кишки.

Не лучше чувствует себя и ефрейтор — у него случился нервный срыв после того, как информация о произошедшем просочилась в военную часть. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Информацию о расследовании подтвердили в военном следственном отделе по Волгоградскому гарнизону, однако детали уточнять отказались. Предполагается, что обоих военнослужащих уволят за пьянство, так как это является нарушением устава. Также их командиры получат выговоры.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что в ночь на 30 октября 2018 года в Уфе трое высокопоставленных офицеров — 50-летний глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 51-летний начальника отдела по Уфимскому району Эдуард Матвеев и 34-летний руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук — прямо на службе устроили застолье по случаю повышения одного из сослуживцев. Тогда же они позвали на праздник 23-летнюю коллегу Гульназ Фатхисламову, которая недавно устроилась на работу в полиции.

«Меня привезли на служебной машине. Сказали, по приказу явись. Я не могла никак [ослушаться приказа]. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству», — рассказывала девушка в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

По словам Фатхисламовой, после пары рюмок алкоголя старшие коллеги затащили ее в тесный туалет, сорвали одежду и по очереди изнасиловали. Позже она сообщила следователям, что начальники приставали к ней и раньше. По мнению девушки, она не единственная, над кем могли надругаться правоохранители.

Тем не менее Фатхисламова рассказала НТВ, что доверяла вызвавшим ее мужчинам — согласно ее словам, они были знакомыми ее отца.

«В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», — добавила потерпевшая.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел в ноябре 2018 года. Фатхисламову также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Суд рассматривал дело с июля 2019 года, фигуранты признавать свою вину отказывались.

В итоге уфимский суд Кировского район приговорил Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева к 7 годам лишения свободы. В то же время Павел Яромчук изначально получил шесть лет.

Однако 3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Галиева и Матвеева — их освободили сразу по окончании заседания, так как «никаких доказательств их вины не было», сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

В то же время Яромчука оставили под стражей, однако наказание бывшему руководителю отдела миграции снизили до четырех лет лишения свободы колонии общего режима . Его признали виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Исковые требования потерпевшей суд удовлетворил частично — ей будет выплачена компенсация за моральный вред в размере полумиллиона рублей.