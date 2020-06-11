Как экс-чиновник «продавал» кресло главы Подмосковья

Суд арестовал Виктора Нечаева за попытку мошенничества на 35 млн евро. Это уже второе подобное дело 69-летнего экс-чиновника за последние пять лет

Пресненский райсуд Москвы заключил под стражу бывшего вице-губернатора Новгородской области и экс-министра науки Мордовии Виктора Нечаева по делу о попытке мошенничества на 35 млн евро. По версии следствия, за эту сумму он обещал помочь с назначением своему знакомому на должность губернатора Московской области . Два года назад Нечаев уже был судим на аналогичное преступление — тогда он получил 3,5 лет колонии за попытку аферы 5,5 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали 69-летнего Нечаева 9 июня в гостинице Holiday Inn на Русаковской улице при получении от его знакомого Михаила Куржиямского бумажной «куклы», имитирующей 500 тысяч евро. Свою вину он полностью признал и написал явку с повинной.

Нечаев рассказал, что действительно пытался провернуть аферу. В ходе переговоров с Михаилом Куржиямским при посредничестве их общего знакомого Михаила Синицина он заявил, что осенью якобы освободится должность вице-губернатора Московской области. За 35 млн евро он обещал решить вопрос с утверждением на нее кандидатуры Куржиямского. Последний ранее, в частности, был главой пресс-службы Совета Федерации , занимался спецпроектами партии «Единая Россия» , занимал пост вице-губернатора Тверской и Липецкой областей.

Деньги «за назначение»

По словам Нечаева, он сообщил своим визави, что вначале нужно будет передать 500 тысяч евро руководителем Совбеза для организации встречи Куржиямского с главой Совета безопасности Николаем Патрушевым , который поспособствует в утверждении его кандидатуры. Затем еще 2 млн евро потребуется для выплат сотрудникам администрации президента , а оставшиеся 32,5 млн евро Куржиямский отдаст ему уже после того, как займет кресло губернатора Подмосковья.

Главное следственное управление СК по Москве предъявило Виктору Нечаеву обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он признал.

На заседании по избрании ему меру пресечения, которое состоялось 10 июня, адвокат обвиняемого Леонид Шарый просил отклонить просьбу следствия о заключении подзащитного под стражу и предложил домашний арест. По его словам, еще до того, как было оформлено задержание, его клиент все рассказал следователям.

«Он объяснил, что пошел на преступление, так как оказался в тяжелой жизненной ситуации после своего освобождения по первому уголовному делу, — рассказал Business FM защитник. — Члены его семьи были в долгах, поскольку недобросовестные адвокаты обобрали семью. Его жене, которая страдает онкологическим заболеванием — опухолью головного мозга, требовались деньги на лечение. Она не способна самостоятельно себя обслуживать».

По словам защитника, Нечаев, у которого также в последние годы наблюдаются проблемы со здоровьем, понимал, что ни один банк ему не даст кредит с непогашенной судимостью. Не мог он рассчитывать и на помощь близких: его старшая дочь проживает за рубежом, а у младшей, заведующей поликлиникой, четверо детей.

Досрочное освобождение

В первый раз Нечаев оказался в поле зрения правоохранительных органов в 2015 году. Его арестовали по той же самой статье — за попытку мошенничества на 5,5 млн рублей. За эту сумму он обещал решить вопрос с прекращением уголовного дела, возбужденного в отношении муниципального чиновника Михаила Некипелова, однако выполнять обещание не собирался, а планировал присвоить деньги.

В 2016 году Басманный суд Москвы приговорил его к 3,5 года колонии. Из этого срока он реально отсидел два года, освободившись условно-досрочно 6 февраля 2018 года из колонии в Белгородской области, программу развития производства которой написал в период своего заключения.

Тогда против УДО Нечаева выступила прокуратура . Прокурор утверждал, что фигурант недостаточно отсидел и не встал на пусть исправления. Дело в том, что год Нечаев провел СИЗО , а из колонии его на четыре месяца увозили для участия в следственных действиях в Нижний Новгород. Там его допрашивали как свидетеля по делу о хищениях 700 млн рублей, выделенных «Ростелекому» на проект по фотофиксации дорожных нарушений, имевших место в 2014-2015 годах (в тот период, будучи вице-губернатором Новгородской области, Нечаев отвечал за привлечение инвестиций). Однако суд все же удовлетворил просьбу об УДО.

Ходатайствуя об аресте Нечаева по второму делу, представитель СК, в частности, указал, что в настоящее время идет проверка других лиц на причастность к совершению преступления, и, оставаясь на свободе, Нечаев может помешать расследованию — вступить с ними в сговор и согласовать позицию. Прокуратура просьбу об аресте поддержала.

В итоге суд санкционировал арест обвиняемого на два месяца — до 9 августа. Защита заявила, что намерена обжаловать принятое решение в Мосгорсуде . «Оно абсолютно необоснованное, ведь Нечаев полностью сотрудничает со следствием», — сказал Business FM Леонид Шарый. По его мнению, на решение суда мог повлиять тот факт, что у его подзащитного не погашена судимость.

Не простой уголовник

Комментируя уголовное дело, Шарый заявил, что его подзащитный не просто взял у Михаила Куржиямского полмиллиона евро, а заключил с ним договор займа на эту сумму сроком на два месяца и был уверен, что вернет их.

«Он планировал с помощью этих денег рассчитаться по долгам семьи, а затем заработать и вернуть их Куржиямскому. Более того, он сказал, что готов был отдать их с процентами», — заявил Business FM защитник.

По словам адвоката, Нечаев — доктор технических наук — участвовал в разработке и реализации крупных дата-центров в РФ.

«В настоящее время он является научным руководителем в программах, связанных с запуском телекоммуникационных систем связи нового формата 5G, — сказал адвокат. — К нему не стоит относиться как к простому уголовнику. Это неординарная личность. У него 300 научных работ, десятки учеников, он доктор технических наук с некупленным дипломом».

Если верить юристу, выйдя на волю, Нечаев также занялся посредничеством в сфере продажи нефтепродуктов. Однако ситуация на рынке в связи с падением цен на нефть оказалась не в его пользу.