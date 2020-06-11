«Тольяттинскому потрошителю» вынесли новый приговор

53-летнего маньяка Олега Рылькова, который в 1998 году был приговорен к пожизненному заключению за ряд жестоких преступлений, осудили еще на 19 лет за убийство и насилие над 8 и 16-летней девочками. По данным СК, в августе 1994 года он изнасиловал и убил школьницу, а в апреле 1997 года его жертвой стала восьмилетняя девочка. Тогда он надругался над ней, а затем вырезал кишечник, отрезал уши и унес их с собой.

53-летнего маньяка Олега Рылькова, который в 1998 году был приговорен к пожизненному заключению за ряд жестоких преступлений, осудили еще на 19 лет за убийство и насилие над 8 и 16-летней девочками. По данным СК, в августе 1994 года он изнасиловал и убил школьницу, а в апреле 1997 года его жертвой стала восьмилетняя девочка. Тогда он надругался над ней, а затем вырезал кишечник, отрезал уши и унес их с собой.

Тольятти суд признал 53-летнего серийного маньяка Олега Рылькова виновным еще в двух убийствах и изнасилованиях двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что первое преступление мужчина совершил в августе 1994 года. Тогда он заманил 16-летнюю школьницу в лес, после чего изнасиловал и убил ее.

Второе аналогичное преступление Рыльков совершил в апреле 1997 года — его жертвой стала восьмилетняя девочка. Следователям он рассказывал, что увидел ребенка утром на берегу реки.

«И мне очень захотелось взять этот образ себе», — заявил он в ходе допросов.

После этого он связал девочку, надругался над ней, а затем вырезал ее кишечник, отрезал уши и унес их с собой.

Примечательно, что много лет эти преступления оставались нераскрытыми. Только в 2019 году сам «тольяттинский потрошитель» — так мужчину прозвали в газетах — написал явку с повинной. В ходе расследования были проведены проверки показаний на местах происшествий, а также психолого-психиатрические экспертизы, которые подтвердили, что при совершении преступлений Рыльков был вменяем.

Уголовное дело начали рассматривать в январе 2020 года. В итоге мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы. Однако с учетом его предыдущих судимостей он будет отбывать пожизненное наказание в колонии особого режима

Известно, что с 1990 по 1991 год Рыльков систематически грабил квартиры. В 1991 году он, по его словам, увидел девятилетнюю девочку, которая гуляла с собакой, после чего проследовал за ней и ворвался в квартиру, где надругался над ребенком. Через некоторое время, по словам самого Рылькова, он испытывал навязчивые идеи о сексуальном насилии над детьми.

В 1992 году, по данным СМИ, стало известно об еще одном преступлении. В апреле того года правоохранители расследовали ограбление квартиры и изнасилование проживавшей там восьмилетней девочки. Выяснилось, что школьница сама открыла дверь Рылькову — он якобы хотел вызвать «скорую» для бабушки несовершеннолетней.

Тогда сотрудникам милиции не удалось поймать преступника — ребенок не смог описать внешность мужчины, а свидетелей произошедшего найти не удалось.

Следующей жертвой стала еще одна восьмилетняя девочка. Рыльков проник в квартиру, представившись другом семьи. После этого подобные преступления повторялись раз в несколько месяцев.

Как сообщает Следком, Рыльков всегда действовал одинаково. Он высматривал на улице девочек, после чего проникал в жилище и в извращенной форме насиловал их и грабил.

7 февраля 1996 года Рыльков совершил первое убийство. Жертвой стал семилетний мальчик. Мужчина легко вошел в доверие к мальчику, увел с собой и убил в районе Портпоселка города Тольятти. Он нанес ему в общей сложности несколько десятков ножевых ранений. Затем Рыльков отрезал мальчику половые органы, уши, язык, а также вырезал глаза.

Вскоре он был задержан милицией за отсутствие документов и пребывание в нетрезвом виде. Однако тогда его отпустили. Впоследствии он совершил несколько десятков изнасилований, двое из которых закончились зверскими убийствами. Так, Рыльков совершил нападение на квартиру, в которой находились несовершеннолетние брат и сестра, которая была убита топором.

В июле 1996 года на Тополиной улице пропала шестилетняя девочка. Спустя двое суток правоохранители нашли тело ребенка в заброшенном бункере на территории бывшей воинской части.

Прокуратура взяла расследование на особый контроль. Оперативники опросили всех знакомых семьи и жителей ближайших домов, которые сообщили, что незадолго до исчезновения видели с 30-летним Рыльковым.

Спустя две недели Рылькова задержали за попытку расплатиться фальшивой купюрой. Тогда он назвался другим именем и его отпустили под подписку о невыезде. Второй раз он попался только летом 1997 году. Он проходил подозреваемым по делу об убийстве 40-летней Мосфиры Сариффулиной, а также нападении на детей знакомых.

Как потом объяснял следователям сам Рыльков, преступления доставляли ему удовольствие, однако он долго «воздерживался» от убийств, поскольку боялся попасться. «Как это ни кощунственно звучит, но что-то такое, высшее наслаждение, что ли», — заявлял он в ходе допросов.

После задержания 2 июля 1997 года Рыльков сразу стал подробно рассказывать о всех своих преступлениях. В итоге к маю 1998 года, ко дню окончания следствия, ему было вменено 75 эпизодов: распространение порнографии, кражи, грабежи, разбои, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, развратные действия, убийства, покушение на убийство двух и более лиц.

Судебный процесс над Олегом Рыльковым начался 21 апреля 1998 года и продлился два месяца. После чего суд по совокупности доказанных преступлений приговорил его к смертной казни. Однако из-за введения моратория наказание впоследствии заменили на пожизненное лишение свободы. «Мне, в принципе, нечего сказать. Зачем сотрясать воздух и тянуть время. Бог мне судья, а может — черт или дьявол. Все это ни к чему. Все», — сказал он в последнем слове.

Примечательно, что Рыльков не раз просил суд об освобождении из-за болезни. Однако Верховный суд России оставил приговор без изменения.