Ефремов оказался под угрозой еще одной статьи 

По словам адвоката, когда экспертиза определяет наличие в крови наркотиков, возбуждается несколько дел.

«Одна — статья 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача». За употребление наркотиков тоже есть ответственность, административная, — до 15 суток административного ареста. Одновременно также обычно возбуждается дело по статье о сбыте по факту. Раз человек употребил наркотик, значит, он где-то его купил, а, следовательно, кто-то ему это сбыл. Они обязаны возбудить это по факту. Другое дело, меня интересует, административку возбудили по отношению к Ефремову за употребление?» — заявил Жорин порталу teleprogramma.pro.

Адвокат предполагает, что Ефремов мог употребить наркотики в гостях, в какой-то компании.

«Я сомневаюсь, что он наркоман и покупает наркотики. Скорее всего, он был в какой-то творческой тусовке, где употребляли, и он не отказался. И здесь кульминацией является то, назовет ли он ту компанию или нет. Потому что, если назовет, то лица, которые его угостили, они будут подлежать уголовной ответственности. И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, которые угостили, скорее всего, тоже известные на всю страну личности», — поделился своим мнением Жорин.

Однако сам факт возбуждения статьи о сбыте никак не отразится на судьбе Ефремова, так как он, скорее всего, сам ничего не покупал и не занимался сбытом, отметил юрист.

«А вот если возбудят административное дело за употребление, то это на нем может сказаться. Это обстоятельство, характеризующее личность подсудимого», — уточнил Жорин.

Напомним, актера Михаила Ефремова допрашивают по делу о смертельном ДТП и о сбыте ему наркотиков.

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову. Прокуратура подтвердила, что Ефремов в момент ДТП с погибшим находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремова отправили под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.